محمد صلاح يحتفل بالـ”هالوين”.. هل يبدو مخيفًا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: انضم اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، إلى قائمة طويلة من مشاهير العالم، الذين يحتفلون بعيد “الهالوين”، في 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وشارك “صلاح” معجبيه عبر موقع “إنستجرام” بصورة له، وهو يرتدي قميصًا من اللون الأسود، ويحمل ‏عنكبوتين ضخمين من الفرو، في محاولة منه لإخافتهم.

وعلق نجم نادي “ليفربول” الإنجليزي على الصورة قائلا: “أحاول جاهدا أن ‏أبدو مخيفا”.

تجدر الإشارة إلى أن صورة محمد صلاح حصدت أكثر من نصف مليون علامة إعجاب بعد ساعتين فقط على نشرها.