متابعة بتجـــــــــــرد: انضم اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، إلى قائمة طويلة من مشاهير العالم، الذين يحتفلون بعيد “الهالوين”، في 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
وشارك “صلاح” معجبيه عبر موقع “إنستجرام” بصورة له، وهو يرتدي قميصًا من اللون الأسود، ويحمل عنكبوتين ضخمين من الفرو، في محاولة منه لإخافتهم.
وعلق نجم نادي “ليفربول” الإنجليزي على الصورة قائلا: “أحاول جاهدا أن أبدو مخيفا”.
تجدر الإشارة إلى أن صورة محمد صلاح حصدت أكثر من نصف مليون علامة إعجاب بعد ساعتين فقط على نشرها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يحتفل بالـ”هالوين”.. هل يبدو مخيفًا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.