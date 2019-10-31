ياسر جلال: هذا سبب كرهي للـ “سوشال ميديا”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن فوجئ بوجود حسابات مزورة تحمل اسمه خلال الآونة الأخيرة، أكد الفنان ياسر جلال أنه لا يملك أي صفحات أو حسابات شخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال جلال، أنه سبق وحذّر جمهوره من التعامل مع منتحلي شخصيته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكنه انزعج أخيراً من تزايد عدد الحسابات الوهمية التي تحمل إسمه وتتحدث بلسانه مع محبيه.

وشدد جلال على عدم حبّه لهذا العالم الإفتراضي، لكنه استدرك قائلاً: “أعي جيداً أن تلك المواقع تمنح الناس مساحة للتواصل وتبادل الآراء في كل شيء، وقد نصحني كثيرين بتدشين صفحة رسمية وتعيين شخص يرد بالنيابة عني على الجمهور، إلا أنني رفضت هذه الطريقة لأنني معتاد على التعامل مع الناس بشكل مباشر”.

وفي سياق مختلف، كشف جلال عن انشغاله حالياً بتحضيرات مسلسله الجديد “الفتوة”، مؤكداً أنها تجربة جديدة ومختلفة عن أعماله التلفزيونية السابقة، إذ أنه ينتظر قرار جهة الإنتاج بتحديد موعد انطلاق التصوير بعد اختيار باقي الأبطال.

يذكر أن مسلسل “الفتوة” من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.