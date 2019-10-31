كيم كارداشيان تطالب بمبلغ خيالي مقابل استخدام صورتها

متابعة بتجـــــــــــرد: العارضة ونجمة تليفزيون الواقع “كيم كارداشيان” تقاضي شركة استغلت صورتها في تطبيق متخصص بتحسن وتعديل الصور، من دون الحصول على إذن مسبق منها.

وقررت كارداشيان (39 عاماً)، مُقاضاة الشركة المُصممة للتطبيق عن طريق إقامة دعوى قضائية في المحكمة العليا بكاليفورنيا في لوس أنجلوس الأميركية، بهدف الحصول على تعويض قيمته 10 ملايين دولار على الأقل، وفقاً لوسائل اعلام أميركية.

التطبيق الجديد الذي يتخصص في تعديل وتحسين الصور لتبدو أجمل، اعتمد على صورة قديمة لكارداشيان، تعود إلى العام 2017، ولذلك تطلب نجمة تليفزيون الواقع تكلفة ترخيص صورتها، والأرباح التي حققتها الشركة من وراء استخدام شكلها كمادة دعائية.

الشركة المُصممة للتطبيق، نفت أن تكون على عِلم بأن الصورة التي تم استخدامها كانت لكيم كارداشيان.. وهو الرد الذي اعترض عليه الفريق القانوني لكارداشيان، مؤكداً أنه من غير المنطقي ألا تعرف الشركة، ملامح واحدة من أشهر النساء في العالم.

وأكد الفريق أن المطالبة بـ10 ملايين دولار ليس مبلغاً كبيراً، مقارنةً بالمبلغ الذي كانت ستطلبه كارداشيان لظهورها في الإعلان.