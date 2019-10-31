هاني شاكر ضاق ذرعًا في محمد رمضان!

متابعة بتجــــــــرد: على ما يبدو أن نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر ضاق ذرعًا بالفنان محمد رمضان وبالأعمال الغنائية التي يقدمها.
وكشف شاكر عن رأيه برمضان وأعماله التي تحمل الأفكار المكررة خلال لقاء صحافي لبرنامج “إنسايدر بالعربي” على قناة “دبي”، وعلق قائلا: “هو ليس مطربا، هو يغني كلاما وراء بعض”.
ويأتي هذا التعليق من شاكر بعد أن طرح رمضان آخر أعماله المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “السلطان” عبر “يوتيوب”.
تجدر الإشارة إلى أن هاني شاكر كان قد أعربت عن استيائه الشديد من محمد رمضان، خلال مشاركته في انتخابات نقابة الموسيقيين وفوزه مرة جديدة برئاسة النقابة.
وأشارت شاكر إلى أنه أعطى رمضان تصريحًا لكي يغني وليس ليخلع ثيابه أمام الجمهور، وبعث له رسالة شديدة اللهجة حتى يتراجع عن ما يفعله.
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