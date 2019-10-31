رسميًا: جان يامان إلى الدراما العربية!

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة “ميديا هاوس” المصريّة عن تعاقدها مع الممثل التركي جان يامان من أجل المشاركة في مشروع جديد إلى جانب النجم بسام كوسا.
ونشر حساب الشركة على موقع “إنستجرام” صورة للمنتج سامح مجدي مع جان معلنة عن عمل قريب يجمعهما تحت عنوان “سر”.
وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن تعاقدها مع الممثل السوري القدير بسام كوسا من أجل المشاركة في بطولة المسلسل إلى جانب عدد من النجوم.
ويُعدّ هذا العمل هو الأول من نوعه للممثل التركي حيث تأتي هذه المشاركة العربيّة بعد نجاحه الكبير في مسلسل “الطائر المبكر”.
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