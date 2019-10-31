تايلور سويفت تتعرّض للتهديد.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعرّضت النجمة الأميركية تايلور سويفت لتهديدات من قبل أحد معجبيها عن طريق العديد من الرسائل الإلكترونية والبريديّة التي كانت تصلها منذ فترة.

وقد اعترف الرجل الذي أُلقي القبض عليه بتهمة مطاردتها وإرسال تهديدات لها منذ العام 2018، بحسب بيان صحفي لممثلي الإدعاء.

وأشار البيان إلى ازدياد حدّة العنف في الرسائل مع الوقت وفي أكثر من مناسبة كما أن المعجب أقدم على تسليمها بنفسه أكثر من مرة.

وسيبقى صاحب ال 27 عاماً قيد الإحتجاز حتى الحكم عليه في شهر آذار/مارس المقبل حيث من المتوقع أن تصل عقوبته إلى خمس سنوات سجن وغرامة تُقدّر ب 250 ألف دولار.