كارول سماحة تستشهد بمقولة حاكم دبي وتوجه رسالة مباشرة إلى السياسيين

متابعة بتجــــــــــرد: وجهت النجمة اللبنانية كارول سماحة رسالة مباشرة إلى الحكام والسياسيين، ترشدهم من خلالها إلى أهمية الوطن والعمل من أجل الشعب بعيدًا عن المصالح الخاصة، مستشهدةً بمقولة لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن راشد آل مكتوم.

ونشرت كارول عبر حسابها على موقع “تويتر” مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي جاء فيها: “علمتني الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت.. ومفسدة للأخلاق.. ومهلكة للموارد.. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان.. والتاريخ هو الشاهد.. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها”.

منشور كارول سماحة لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وروّاد الإنترنت الذين أثنوا بدورهم على كلام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكانت كارول سماحة قد تابعت الأحداث في لبنان منذ إنطلاق الحراك الشعبي، وشاركت اللبنانيين مطلبهم بحقوق تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيدًا في وطنهم.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “لبنان” التي كانت قد طرحتها كارول في عام 2016 من كلماتها وألحان محمد رحيم رافقت المتظاهرين في الشوارع والساحات اللبنانية طيلة أيام ثورة تشرين.