تايلور سويفت تنال جائزة "فنانة العقد" من "الموسيقى الأمريكية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الاختيار على الفنانة الأمريكية تايلور سويفت لمنحها جائزة "فنانة العقد" التي تعطى كل 10 سنوات، لأحد الفنانين وذلك خلال فعاليات الدورة الجديدة من حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكي المعروفة إعلاميا باسم AMAs، التي تحتضنها مدينة لوس أنجلوس في 24 نوفمبر المقبل.
وحصد العديد من نجوم ونجمات الموسيقى بالولايات المتحدة، ترشيحات بعدد كبير من الجوائز المهمة، مثل النجمة كاميلا كابيو والنجم شون ميندس، وفق "ديلي ميل".
وقالت الصحيفة إن النجمة تايلور سويفت هي الفنانة التي وقع عليها الاختيار لحصد هذه الجائزة الشرفية المميزة "فنانة العقد" في الدورة المرتقبة من حفل جوائز AMAs المقبل.
وفي الوقت الحالي تتساوى تايلور في عدد الجوائز التي سبق لها حصدها من جوائز الموسيقى الأمريكية مع ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، وبحصدها لهذه الجائزة ستكون أكثر فنانة تحصد جوائز من AMAs في التاريخ.
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