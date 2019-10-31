هاني شاكر عن أزمة حمو بيكا: تعرضت للتهديد.. ولن أتنازل عن حقي

ظهر وسط جيل العمالقة، عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش ونجاة وفايزة أحمد، واستطاع بفضل إصراره وموهبته الاستثنائية أن يخلق لنفسه مكانا على الساحة الغنائية، ويصبح أحد أهم فناني الوطن العربي، إنه المطرب المصري هاني شاكر.

المطرب الملقب بأمير الغناء العربي لم يكتفِ بالمكانة الكبيرة التي حظي بها فنياً، بل خاض انتخابات المهن الموسيقية على مقعد النقيب، وفاز بأغلبية كبيرة لدورتين متتاليتين، ويرى كثير من الموسيقيين أنه أعاد للنقابة هيبتها، كما أنه اهتم بعلاج الأعضاء، ورفع ميزانية النقابة بشكل يضمن لها الوفاء باحتياجات الموسيقيين في كل محافظات مصر.

"العين الإخبارية" التقت أمير الغناء العربي، حيث تحدث عن استعداده للمشاركة في الدورة رقم 28 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي ينطلق الجمعة، والأزمة التي أشعلها مؤخراً المطرب الشعبي "حمو بيكا"، في سياق الحوار التالي..

- تحرص دائماً على المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.. كيف ترى الدورة 28 التي تنطلق الجمعة؟

مؤمن جداً بأهمية مهرجان الموسيقى العربية، وأرى أنه يدافع عن قيمة الغناء، ويحافظ على التراث القديم، ولذا أحرص على الوجود والمشاركة في هذا المهرجان.





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وأتصور أن الدورة الجديدة ستكون رائعة ومختلفة، خاصة أن عدد المطربين المشاركين كبير، ومن 7 دول عربية، وهذا الأمر أعتبره "فاتح شهية" للمطرب، ويساعد على خلق منافسة جادة تصب في صالح المستمع.

ــ ما الجديد الذي تفكر في تقديمه هذا العام؟

إلى جانب الأغنيات القديمة التي يحبها الجمهور، والتي أسهمت في تعزيز علاقة الود بيني وبينه، سأقدم 3 أغنيات جديدة أمام الجمهور لأول مرة، وهي: "بتسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، "بينا"، "خنت نفسي".

ــ ما تعليقك على أزمة المطرب الشعبي حمو بيكا؟

تعرضت للتهديد والبلطجة والتطاول، ولن أتنازل عن حقي، وقام المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن هذا الكيان العظيم، ومحاسبة هذا الشخص على أفعاله.

- هل من الممكن أن تقبل اعتذار "بيكا"؟

لجأت للقضاء ولن أتراجع، كما أن القضية أكبر من حمو بيكا، فأنا أريد الحفاظ على الأغنية المصرية، وحماية الناس من سماع كلمات رديئة.





- قلت إن القضية أكبر من حمو بيكا.. ماذا تقصد بهذه الجملة؟

القضية ليست في شخص حمو بيكا. أقول دائماً إن الموسيقى لا تحمل أي عيب مهما كانت، ولكن العيب في الكلمات التي تقدم وتصل إلى الآذان، فأنا ضد أغاني المهرجانات التي تقدم "تحت السلم"، وأحاول بقدر استطاعتي الحفاظ على الذوق العام، وحماية الآداب العامة.

- وهل هناك أي تحركات من أجل وضع ضوابط لهذا الأمر؟

جلست مع الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وتم مناقشة القضايا المتعلقة بـ"الكلمات الخارجة" التي تضمنتها بعض أغاني المهرجانات، وكذلك فيما يتعلق بمظهر المطربين على المسرح، وصعودهم على المسرح بملابس غير لائقة كما شاهدنا مؤخراً، ووعدني "عبدالجليل" باتخاذ إجراءات قوية لوقف هذه التجاوزات، وأثق في رؤيته وتقديره للموقف.