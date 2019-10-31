تشابه الأسماء يعرض النجمة كيتي بيري للمحاكمة

قاضت مصممة أزياء أسترالية تدعى كيتي بيري، التي يُكتب اسمها بالإنجليزية "Katie Perry" نجمة البوب الأمريكية كيتي بيري التي يكتب اسمها بالانجليزية "Katy Perry"، بسبب ما وصفته مصممة الأزياء بانتهاك الفنانة الشهيرة لحقوق علامتها التجارية.

وتمتلك المصممة التي تعيش في سيدني، علامة تجارية للملابس النسائية، وتستخدم حاليا اسم "كيتي تايلور"، لكنها ما زالت مستمرة في عرض منتجات علامتها التجارية تحت اسم "كيتي بيري"، وهو اسمها قبل زواجها، وهو أيضا الاسم الذي سجلت به أيضا علامتها التجارية في أستراليا.





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وحسب وثائق المحكمة، تقدمت المصممة تايلور بإجراءات تقاضي للمحكمة الاتحادية الأسترالية بسيدني، في 24 أكتوبر/تشرين أول، ضد المغنية الأمريكية، 35 عاما، واسمها الحقيقي كاثرين إليزابيث هدسون - لانتهاكها علامتها التجارية، وضد شركتها "كيلر كوين إل. إل. سي"، وتم تحديد جلسة الاستماع الأولى للقضية في 21 من نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وقالت تايلور في بيان لها، إنها تقاتل "من أجل جميع الشركات الصغيرة في هذه الدولة، والتي يمكن أن يتم ترهيبها من جانب مثل هذه الكيانات الموجودة في الخارج، والتي لديها قوة مالية أكبر مننا بكثير".

وكانت تايلور أسست علامتها التجارية في أواخر عام 2006، وحصلت على تسجيل لها في أستراليا منذ 29 سبتمبر عام 2008.

وقالت تايلور إنها طلبت من محاميي المغنية الأمريكية، في مايو 2009، سحب طلب علامتها التجارية. ولكن المغنية أسقطت القضية قبل أن يتم عرضها أمام المحكمة.

وتزعم المصممة تايلور أن المغنية الأمريكية تجاهلت منذ ذلك الحين علامتها التجارية الأسترالية، و"وضعت نفسها فوق القانون في أستراليا"، بحسب وصفها، وقالت إنها تمكنت من بدء الإجراءات القانونية ذات التكاليف الباهظة، بعد أن تلقت الدعم من مؤسسة عالمية لتمويل التقاضي.