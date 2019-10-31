هكذا دعم تامر حسني مرضى “متلازمة داون”

دعمًا منه للأطفال المصابين بمرض متلازمة داون، وبالتزامن مع حملات شهر التوعية من هذا المرض، شارك النجم المصري تامر حسني، متابعيه على حسابه عبر موقع انستغرام، بصور تجمعه بأحد الأطفال المصابين بهذا المرض.

وتوجه تامر بنصيحة للأهالي الذين يكتشفون ان اطفالهم مصابون بهذا المرض، داعيًا اياهم لاتخاذ بعض الاجراءات التي تساعدهم وتساعد طفلهم في الوقت عينه.

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هذا وأرفق حسني الصور بالتعليق التالي: “بما انّ ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون، ‎معلومة النهاردة: ‎أول ما تعرف ان ابنك عنده متلازمة داون، اتكلم مع أهالي تانيين في نفس موقفك. ده هيساعدك تاخد نصايح عملية ودعم نفسي“.

خطوة تامر هذه لاقت تفاعلاً واعجابًا من عدد كبير من المتابعين الذين هنّأوه على خطوته واشادوا بطيبته واخلاقه الرفيعة وقربه من الجمهور.

يذكر ان حسني ينتظر حاليا طرح فيلمه الجديد “الفلوس”، مع موسم رأس السنة، بعد تأجيله عدة مرات لأسباب فنية وتوزيعية، حيث يشارك حسني في البطولة كل من النجمة زينة، خالد الصاوي، نانسى صلاح، وغيرهم، إضافة إلى ظهور أكثر عدد من النجوم كضيوف شرف. الفيلم من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج المخرج اللبناني سعيد الماروق.