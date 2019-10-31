عمرو دياب يبحثُ عن أغنية "تعمل ضجة وتفرقع".. ما القصّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الفنان المصري الكبير عمرو دياب، يريد التنوّع في الفترة المقبلة من حيث "استايل" أغانيه، وهو ما أوضحه لبعض المقرّبين منه بأنّه يريد تقديم أغنية لكلّ الفئات والطبقات.

وكشف مصدر مقرّب من النجم عمرو دياب، في تصريح خاصّ لـ"فوشيا" عن تحدّث الهضبة مع شعراء مقرّبين منه، وعلى رأسهم الشاعر الغنائي تامر حسين، للبحث عن أغنية مهرجانات وصفها في طلبه بالقول: "عاوز أغنية تعمل ضجة أو تفرقع".

وأوضح المصدر أنّ طلب عمرو دياب، جاء بعدما رأى أنّ الشارع المصري يحبّ هذا اللون الغنائيّ ويتفاعل معه بشكل كبير، مشيرًا إلى أنّه أراد أنْ يكون له نصيب من هذه الأغاني، كي يرضي جمهوره.

وأشار المصدر إلى أنّ عمرو دياب، اشترط على الشّعراء، وكان من بينهم أمير طعيمة وبحضور الملحن عزيز الشافعي، أنْ تكون كلمات الأغنية مناسبة لتاريخه الغنائيّ؛ أيْ لا تكون كلمات رديئة أو شعبية لدرجة أنْ تكون محلّ انتقاد، إضافة إلى أنّه طلب أنْ يكون اللحن مناسبًا لطبقة صوته مع استايل الأغنية الشعبية.

وأكّد أنّ هذا الطلب لاقى دهشة من بعض المقرّبين من الهضبة، ولكنّه برّر هذا بأنّ الكثير من نجوم الأغنية الشعبية لهم ستايل أحبّهم به الجمهور، مثل أحمد عدوية، وحسن الأسمر، وعبدالباسط حمودة، ولم يكونوا محلّ انتقاد، وأنّه لا مانع لديه من تقديم أغنية على بنفس أسلوب كبار نجوم الأغنية الشعبية.

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وينتظر جمهور عمرو دياب، طرح ألبومه الجديد "أنا غير" بشكل كامل في الأسواق خاصًة أنّه لم يُفرج سوى عن 7 أغانٍ فقط بينهم: "يوم تلات، متغير، أنا غير، تحيرك".

وحاز عمرو دياب مؤخرًا على لقب المطرب الأكثر استماعًا في الشرق الأوسط عبر تطبيق "ديزر" لعام 2019، وذلك بأغنية "باين حبيت" من ألبومه السّابق "كل حياتي" والتي قفزت لتكون الأكثر استماعًا من بين أغاني عمرو دياب، خلال العام الحالي 2019.

كما يستعدّ الفنان عمرو دياب لطرح أحدث أغانيه "أول يوم في البعد" من كلمات الشاعرأحمد المالكي وألحان محمدي، وهي السابعة التي يطرحها من أغاني ألبومه "أنا غير".

"أول يوم في البعد" هي الأغنية السابعة التي يطرحها عمرو دياب من ألبومه، إذْ طرح من قبل، "أدام مرايتها"، "تحيرك"، "متغير"، "أنا غير" "يوم تلات"، "بحبه".