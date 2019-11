سيلينا غوميز تردّ على أنباء ارتباطها بصمويل كروس.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز حقيقة ارتباطها وعودتها لحبيبيها السّابق صمويل كروس، والتي ظهرت معه في أحد المطاعم في نيويورك.

وتوجّهت المُغنيّة البالغة من العمر 27 عامًا إلى حسابها على إنستغرام لتوضيح حالتها العاطفية، وكتبت: "لم أواعد شخصًا مطلقًا، أنا عازبة منذ عامين، ووقتي لله وليس لي"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالرّغم من ذلك، أوضحت سيلينا أنّها لن تتخلّى عن الحبّ مستقبلًا، حيث قالت: "أريد أنْ أعرف كيف سيبدو الحبّ بعد ذلك بالنسبة لي، أريد أنْ يكون حقيقيًا، ولا أريد أنْ يكون معتمدًا على الفوضى أو عدم وجود اتصال".

وأوضحت أيضًا أنّها تستمتع بكونها عازبة، ولكن لن يكون ذلك طريقة متبعة دائمًا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من ظهورها مع حبيبها السّابق صمويل كروس في مطعم "La Esquina" في حي سوهو بمدينة نيويورك، وصدور أغنية "Lose You To Love Me" التي تحمل اشارة لصديقها السّابق جاستن بيبر.

وتواعدت نجمة البوب وصمويل لأوّل مرّة في نوفمبر 2015، وظهرا سويًا في مرّات قليلة.

وظهرت علاقتهما للمرّة الأولى عندما التقى الثنائيّ في مأدبة عشاء، حيث جلست سيلينا في أحضان صمويل في نوفمبر 2015، ثمّ شُوهدت سيلينا وصمويل في إجازة معًا في يناير 2016، مع مجموعة صغيرة من الزملاء.

وبحلول شهر أغسطس في 2016، نشر صموئيل رسالة علي حسابه على إنستغرام، ثمّ حذفها على الفور، قال فيها: "سيلينا هي فتاة حقيقية ذات قلب حقيقي ومشاعر حقيقية، على الرّغم من أنّنا اتّجهنا في مسارات منفصلة، إلا أنّني على الأقل أعرف أنّ الحبّ موجود. أحبّك سيلي".

وفي وقت سابق من هذا الشّهر، شُوهدت مع النجم نيال حوران، لكنّ المصادر ادّعت أنّ الاثنين كانا صديقين فقط.

وسيلينا غوميز مواليد 22 يوليو 1992، وهي مُغنيّة وممثلة ومُنتجة أمريكية، وهي المولودة الوحيدة لأب من أصل مكسيكيّ، وأم من أصل إيطاليّ.

وعرفت سيلينا بدور أليكس روسو في مسلسل ديزني الحائز علي جائزة الإيمي ويزردز أوف ويفرلي بليس، بجانب الممثل ديفيد هنري. كما أنّها ظهرت في أفلام تلفزيونية أخرى لديزني، مثل قصّة أخرى لسندريلا مع الممثل الكندي درو سيلي، وفي برنامج حماية الأميرة مع الممثلة ديمي لوفاتو.

كما ظهرت في رامونا وبيزوس مع الممثلة الصغيرة جوي كينج، بالإضافة إلي مونت كارلو، وإجازات الربيع، والفرار، وأصول الرعاية. في عام 2008، وأصبحت أصغر سفير رسميّ لليونيسيف.