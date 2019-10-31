مشهد جعل نادين البدير تصف بعض الرجال بالمختلين عقليًا وتوجّه اللوم للنساء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية السعودية نادين البدير، جدلًا واسعًا بسبب تغريدة أطلقتها عبر حسابها على موقع "تويتر"، وصفت فيها الرجال بالمختلين عقليًا ونفسيًا، بسبب ما رأته من ردة فعل منهم على الأراضي العربية تجاه النساء في ثورات الحرية.

ونشرت نادين البدير، صورتين عبر "تويتر" لرجال يتعدون على المرأة، وعلقت: "يحدث على الأرض العربية، مهد جرائم الشرف والعار وثورات الحرية وثقافة الفحول المختلين عقليًا ونفسيًا".

وأثارت هذه التغريدة العديد من المتابعين الذين علقوا ودارت مناقشات بينهم وبين نادين البدير، من بينها ما قاله مغرد: "تعليق غير موفق أخت نادين، فيه تجني على قواعد أخرى تتعلق بالشهامة والأنفة والكرامة التي لا تتوفر إلا في العرب فهذه بتلك مما ينفي صحة هذا التعليق ولهذا قلت إنه غير موفق، تحية لك".

وردت عليه الإعلامية السعودية قائلةً: "شكرًا لتعليقك لكني كأنثى ومما شاهدت وعشت وعاصرت على الأرض العربية مستغنية عن اَي نوع شهامة وأنفة وكرامة وباقي قواعد الموشح الموجود على أرفف المخيلة الذكورية العربية لأن الواقع في عالم آخر".

وأظهر تعليق آخر أرفقته الكاتبة أريج الجهني، على تغريد نادين البدير، جعلها تلوم النساء على صمتهن تجاه ما يحدث حيث قالت "أريج": "لأن بعض العرب مقتنعين أن الكرامة والأنفة حكر لهم؟ يا لعنجهيتهم، أمة مسكونة بالأوهام".

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وقالت نادين البدير: "صمت النساء هو من عزز تلك العنجهية".

يُذكر أن الإعلامية السعودية نادين البدير، من أبرز الإعلاميات على الساحة السعودية، وتقدم برنامجًا يحمل عنوان "اتجاهات" وتناقش من خلاله موضوعات اجتماعية خاصة بعلاقة المرأة وقضاياها وكيفية اندماجها في المجتمع.

وكانت نادين البدير قد انتقدت الليبراليين الخليجيين عمومًا والسعوديين خصوصًا بأنهم لا ينهجون في حياتهم الخاصة المبادئ التي يدعون إليها، مثل الالتزام بزوجة واحدة أو السماح لزوجاتهم وبناتهم بالخروج والاختلاط بالرجال في المنتديات العامة.

كما انتقدت نادين النساء ممن تُنادين بالحريات والليبرالية بأنهن لا يمارسن ما يدْعُون إليه.

وفي مقال لأحد الكتاب الكويتيين انتقد فيه نادين واصفًا إياها بأنها "من الكاتبات المتحررات أكثر من اللازم" بحسب تعبيره، كما وصفها بأنها "تسعى لأن تكون نوال السعداوي بصبغة خليجية".