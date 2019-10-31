جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان شركة نتفليكس عن اختيار الفنان أحمد أمين لبطولة سلسلة "ما وراء الطبيعة"، مجسدًا شخصية الدكتور رفعت إسماعيل.



رغم نجاحه الكبير كممثل كوميدي، إلا أن أحمد أمين يجيد تقديم كثير من الشخصيات والأدوار، وليس الكوميدي فقط، مثل شخصية الشيخ الأزهري أحمد عثمان، التي قدمها في الفيلم القصير "حاضر مع المتهم" عام 2013.



استعاد أمين ذكرياته في الفيلم وأعاد نشره من جديد عبر حسابه على فيس بوك، مؤكدًا أنه من أحب الأدوار لقلبه، حيث جسد خلاله قصة داعية أزهري مثقف بشوش الوجه، يحكي للناس عن سماحة الإسلام واحتوائه كل البشر. قد يهمك ايضاً: "الفاميليا" يعيد أحمد أمين لمواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب 4 أعوام رنا الأبيض تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر خلعها لزوجها

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