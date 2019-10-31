تأجيل معارضة بوسي في قضية "التهرب الضريبي"

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي محاكمة المطربة بوسى في قضية إلى جلسة ٣٠ ديسمبر المقبل.



وجاء قرار التأجيل لتقديم مايفيد السداد والتصالح في اتهامها بالتهرب الضريبى، وذلك بعدما قضت في 7 مايو 2018 بحبس بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، حسب موقع صحيفة "الوطن".



وكانت الضرائب المستحق دفعها على بوسي وصلت إلى إجمالى مبلغ مليون و827،210 ألف جنيه، بسبب التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات وكالة الشافعي والمتحدة ومؤسسة فتوح، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية.



وكان طليقه بوسي ومدير أعمالها السابق فطين، حصل على حكم بحبسها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون رصيد منذ سنوات، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعماله.

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