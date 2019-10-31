وئام عصام تكشف تفاصيل دورها في "اللي عليهم العين"

قالت المطربة وئام عصام إن الشخصية التي جسدتها ضمن دورها في مسرحية "اللي عليهم العين" من أقرب الأدوار إلى قلبها.

أضافت :أجسد دور "نرجس " فتاة شعبية مدمنة مخدرات، تتمتع بخفة دم وبسيطة هناك تغيير كامل في نهاية عرض المسرحية نتيجة للتطورات والمشاكل تتي تمر بها، وتابعت: منذ بداية فكرة " كايرو شو " وكنا متواجدين مع المخرج مجدي الهواري فهو كان معجبا بفرقة بهججة، خاصة أننا نقدم فنا مختلفا.

وواصلت :المخرج مجدي الهواري كان يحلم بإنشاء مسرح مختلف يقدم كل أنواع الفن ووجد أن فرقتنا عاشقة للمسرح، وأشعر بالقلق لأن جمهور كايرو شو " تعود علي النجاحات من خلال العروض الناجحة التي قدمت من قبل.

وئام ممثلة، ومغنية درست السينوغرافيا في كلية الفنون الجميلة بالزمالك. وئام بتحب تمارس أنواع فنون كتيرة مختلفة وخاصة الأدائية، مثل التمثيل والغناء والرقص والرسم والتصوير. كان لديها أكتر من تجربة في الأستاند أب كوميدي وأيضا شاركت في أكثر من Social Experiment مصورة في الشارع وهي تعمل كممثلة ومطربة في مسرح ستارة الإنجلیزي للأطفال.

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وئام تغني مع بهججة منذ تأسيسها في 2015، ومن أشهر أغانيها مع الفرقة: "ماي بيبي كيلد مي"، و"قالوا في الحكم".

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