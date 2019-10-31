مخرج "ريما" يرفع شعار"فركش" والفيلم يدخل المونتاج

رفع المخرج معتز حسام، شعار "فركش" بعدما انتهى صناع فيلم "ريما" من تصوير جميع مشاهد العمل، ودخل مرحلة المونتاج؛ استعدادًا لطرحه خلال ديسمبر المقبل.



وتدور الأحداث حول طفلة تسمى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية تقرأ الغيب في كل الظروف للهرب من أهلها وتذهب لأكثر مت عائلة لتربيتها، وتظهر معالم الخوف منها فتهرب حتي تستقر عند رجل أعمال وزوجته وهما "فراس سعيد ومايا نصري"، ولم يسمح لهما القدر بانجاب أطفال وتعرضا لازمات كبيرة بسبب محاربة الناس لهما ألي ان تأتي "ريما" لانقاذهما.



الفيلم بطولة مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، والسعودي عبد الحميد العوام، وضيوف الشرف: علاء مرسي وأحمد فتحي ومحمد جمعة، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

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