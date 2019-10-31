محامي عز يؤكد ننتظر قرار النيابة في اعتداء شقيقة زينة عليه

مازالت أزمة اعتداء شقيقة الممثلة زينة مستمرة على الممثل أحمد عز مستمرة.



أكد المحامي أشرف عبد العزيز أنه موكله أحمد عز ينتظر قرار النيابة العامة فيما يتعلق بواقعة اعتداء شقيقة زينة عليه في أحد فنادق مدينة العلمين، في 11 أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن النيابة مازالت تباشر التحقيق في الدعوى.

يذكر أنه انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، وتظهر فيه سيدة يقال أنها ‏شقيقة زينة تتوجه نحو الطاولة التي يجلس عليها عز برفقة أحد الأشخاص، ووجهت له الحديث ودفعته بيدها في ‏وجهه، وبعد انتباه أحمد عز من المفاجأة انسحب من المكان تمامًا.

يذكر أن أحمد عز وزينة بينهما خلافات منذ سنوات بسبب قضية إثبات نسب توأمها، التي حصلت فيها زينة ‏على حكم محكمة بإثبات النسب، كما ألزمت عز بدفع المصاريف الدراسية للطفلين‎.‎



يشار إلى أن أحمد عز يعرض له في دور العرض السينمائية فيلم "ولاد رزق 2" ويشارك في بطولته عمرو ‏يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوى ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم ‏كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهينى، ‏وإخراج طارق العريان‎.‎

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