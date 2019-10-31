ريكي مارتن يُعلِن ولادة طفله الرابع من أمٍ بديلة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشف المُغنّي العالمي من أصول بورتوريكية ريكي مارتن عن ولادة طفله الرّابع عن طريق أم بديلة. حيث نشر صورة الرّضيع الجديد عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، بينما كان يحمله وبجانبه يوسف، وعلّق عليها بالإسبانية "ابننا رين مارتن يوسف قد وُلد".

وكان "الثنائي المثلي" قد أعلنا أنهما يتوقّعان ولادة هذا الطفل خلال حفل توزيع جوائز "National Visibility Award" في شهر أغسطس الماضي. علماً أن "مارتن" أصبح أباً(أماً) لأربعة أولاد بعد التوأم ماتيو وفالنتينو اللذين ولِدا في العام 2008 والثالثة "لوسيا" التي وُلدت في شهر ديسمبر من أمٍ بديلة. علماً أنه أعلن زواجه من السّوري-السويدي جوان يوسف في شهر يناير الماضي