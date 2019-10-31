شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح أيام قرطاج السينمائية ببنزرت وعرض الفيلم الوثائقى" الغياب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته دائما يفتتح أيام قرطاج السينمائية فعالياته في أكثر من مدينة وجهة بتونس لتصل الخدمة الثقافية لكل الناس في كل مكان بالدولة التونسية، ولذلك افتتحت إدارة المهرجان الفعاليات في جهة بنزرت بحضور عدد من المسئولين منهم ممثل وزير الشئون الثقافية علي بالنور، وعدد من الصحفيين والسينمائيين ومحبي الفن السابع.

وإثر جولة في أنحاء مدينة بنزرت، انتقل جميع المشاركين إلى هناك، وشاهدوا عرضا مسرحيا شبابيا وعرضا آخر موسيقيا، وزاروا معرضا لمعلقات الأفلام توسطتها لافتة كتب عليها ''السينما في بنزرت ... بنزرت في السينما ''.

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وتم تكريم الضيوف بتسليمهم تانيت من خزف سجنان، تلاه عرض الفيلم الوثائقي الطويل "الغياب" للمخرجة التونسية فاطمة الرياحي وسط حضور كثيف.

وفي كلمتها، عبّرت مخرجة "الغياب" عن سعادتها بالعرض الاول للفيلم في مدينة بنزرت، التي تجمعها بها ذكريات الطفولة الجميلة وتمنت أن ينال اعجاب الجميع.