شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يقابل حلا شيحة وأبناءها.. ويؤكد: "كانوا واحشنى أوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفنان أحمد فلوكس، الفنانة حلا شيحة بصحبة ابنيها أحمد وخديجة، حيث نشر صورة تجمعهم على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور إنستجرام، وعلق عليها: "مبسوط إني شفتك النهاردة يا سندريلا الفن ومبسوط أنى شفت خديجة القمر والوديع أحمد كانوا واحشني قوي".



احمد فلوكس

وتزوج أحمد فلوكس من الفنانة هنا شيحة – شقيقة حلا شيحة – لمدة 8 أشهر بعد قصة حب بدأت أثناء تصوير إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "نصيبى وقسمتك" ولكن الزيجة لم تستمر طويلاً حيث أعلن انفصالهما فى شهر يوليو الماضى محتفظين بعلاقة الصداقة بينهما.

وحصل أحمد فلوكس على تكريم جديد عن دوره في فيلم "الممر"، وذلك في الحفل الذي أقامه قطاع الإنتاج الثقافي في ساحة الهناجر بالأوبرا، للاحتفال بنصر أكتوبر، ولكنه تعرض للتنمر من مستخدمى رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب الدور الذى قدمه فى الفيلم.

وشارك أحمد فلوك فى فيلم "الممر" مع أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف وتأليف وإخراج شريف عرفة.