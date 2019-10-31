شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح 4 أغنيات جديدة من ألبومه "عامل ضجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب هشام عباس منذ قليل، 4 أغنيات حديثة من ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "عامل ضجة"، الذى يعيده بعد غياب حوالى 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

والأغنيات هى "بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وأغنية "أنا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، وأغنية "السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، وأغنية "حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

هشام عباس يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم حسن عطية وتوما وأحمد زعيم وهانى محروس وغيرهم ويضم حوالى 16 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسى والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة.

Advertisements

وطرح المطرب هشام عباس مؤخرا فيديو كليب جديد باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتى الأغنية ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة"، والذى قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه سينجل.