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مد عرض "رحلة سعيدة" 6 أيام بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر ألفنان إسماعيل مختار رئيس البيت ألفنى للمسرح مد عرض "رحلة سعيدة" من إنتاج شعبة مسرح المواجهة والتجوال بالمسرح الحديث التابعة للبيت ألفنى للمسرح ابتداء من غد الجمعة الموافق ١ نوفمبر ولمدة ٦ أيام،  وذلك فى تمام السابعة والنصف مساء على مسرح مركز الحرية للابداع بالإسكندرية نظرا للإقبال الجماهيرى الذى يشهده العرض، حيث قدم العرض آخر ليلة عرض له بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية لمرتين متتاليتين مساء أمس الأربعاء بسبب الاقبال الجماهيري.

 

جدير بالذكر أن عرض "رحلة سعيدة" يقدم  ضمن خطة تجوال عروض البيت ألفنى للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتى أعلنها البيت ألفنى للمسرح فى شهر يوليو الماضي، وتشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث.

 

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" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم ألفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.

 

 

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