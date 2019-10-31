شكرا لقرائتكم خبر عن مد عرض "رحلة سعيدة" 6 أيام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن عرض "رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت ألفنى للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتى أعلنها البيت ألفنى للمسرح فى شهر يوليو الماضي، وتشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث.
" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم ألفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.
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