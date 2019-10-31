شكرا لقرائتكم خبر عن "فى كل أسبوع يوم جمعة".. منة شلبى وآسر ياسين يبدآن التصوير بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق تصوير مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، للنجمة منة شلبى واسر ياسين، داخل إحدى شقق مصر الجديدة، ويشارك فى المسلسل مجموعة من الفنانين من بينهم أحمد خالد صالح ومي الغيطي وعارفة عبد الرسول.

وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات فى إطار درامى اجتماعى ومن المقرر أن يتم عرضه على احدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير، حيث تعد المرة الأولى التى يلتقى فيها آسر ومنه فى الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا سويًا في السينما بفيلمى "بيبو وبشير" و"تراب الماس".

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مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبى مشاركتها فى فيلم "خيال ماتة" للنجم أحمد حلمى والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى وبيومى فؤاد، وحسن حسنى، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى .