صورة| هذا ما فعله فلوكس عندما قابل حلا شيحة وأبناءها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له ظهر من خلالها برفقة الفنانة حلا شيحة، والتي كانت تربطه بها علاقة نسب، إذ كان متزوجا شقيقتها هنا شيحة.

وعلق "فلوكس"، على الصورة قائلة: "مبسوط اني شفتك النهاردة يا سندريلا الفن، ومبسوط إني شفت خديجة القمر والوديع أحمد، كانوا واحشني قوي".

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يذكر أن هنا شيحة وأحمد فلوكس أعلنا انفصالهما، بعد زيجة دامت 8 أشهر تقريبًا.

في سياق آخر، شارك الفنان أحمد فلوكس في فيلم "الممر" بشخصية ضابط في الجيش المصري، ويستشهد في نهاية الفيلم.