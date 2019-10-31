بهذه الطريقة احتفل عمرو سلامة بـ"الهالووين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص المخرج عمرو سلامة، وفريق عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، على الاحتفال بعيد الهالووين، في كواليس المسلسل، بطريقة مختلفة.

ونشر "سلامة" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة يظهر فيها فريق عمل المسلسل، وهم يضعون أقنعة بوجه بطل سلسلة الروايات الشهيرة دكتور رفعت إسماعيل، وعلق: "هو ده عيد هلعنا".

يذكر أن عمرو سلامة يجري حاليا بروفات قبل الاستعداد لتصوير أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة"، المقرر عرضه على شاشة "نتفليكس"، ويجسد الشخصية الرئيسية المأخوذة عن رواية الأديب الراحل أحمد خالد توفيق، الفنان أحمد أمين.