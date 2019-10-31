فلوكس يتجاهل حملات السخرية وينشر فيديو له في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تجاهل الفنان أحمد فلوكس، الحملة التي يتعرض لها خلال الساعات الأخيرة، عبر مواقع التواصل، بعد نشره الكثير من الصور من احتفالية نصر أكتوبر، الذي تم تكريمه بها ضمن أبطال فيلم "الممر"، فضلا عن نشره صورة له من مشهد استشهاده بالفيلم والدعاء للشهداء، إذ انتقد الكثير حماسه الزائد بعد دوره في الفيلم وجاءت تعليقاتهم: "إنتَ صدقت نفسك ولا إيه؟"، "الله يرحمك يا فنان"،"ما كفاية أفورة"، وغيرها.

نشر "فلوكس"، مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يؤدي بعض التمارين الرياضية، في رسالة غير مباشرة منه بإنه لا يلتفت لتلك التعليقات السلبية.

وشارك أحمد فلوكس في فيلم "الممر" بشخصية ضابط في الجيش المصري، ويستشعد في نهاية الفيلم، بعد تصديه لهجمات العدو.