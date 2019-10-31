انتهاء مونتاج حواديت الشانزلزيه الأسبوع المقبل

ينتهي المخرج مرقص عادل من عمليات المونتاج والمكساج لمسلسل "حواديت الشانزليزية" الأسبوع المقبل لتسليم الحلقات للقنوات الفضائية التي تقوم بعرضه.

ومن المقرر عرض المسلسل على الشاشة الفضية في 10 نوفمبر المقبل، حيث تدور أحداثه

في 45 حلقة، حيث يرصد فترة زمنية معينة وهي فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال في تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة بالإضافة إلى رصد حالة الشر التي لم يتم تسليط الضوء عليها.

المسلسل بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.