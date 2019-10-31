4 حفلات بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السبت

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ، 4 حفلات ضمن فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، تقام على التوازي بمسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور ، وذلك مساء بعد غد السبت،وتبدأ جميعها فى الثامنة مساء.

ويحيي النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، حفلا غنائيا على المسرح الكبير بالأوبرا يقدم خلاله باقة من أعمال الطرب الشهيرة التى اعتاد تقديمها لجماهيره إلى جانب مختارات من أعماله الخاصة الشهيرة يسبقه فقرة للفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية ويليها فاصل غنائى للمطربة رحاب مطاوع والفنان اللبناني سعد رمضان.

في حين تقدم الفنانة نادية مصطفى على

مسرح معهد الموسيقى العربية،فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي،يسبقه فاصل لكل من المطربين نهى حافظ، رضوي سعيد، أحمد إبراهيم، أحمد محسن ومحمد شوقي.

وتمتد فعاليات يوم السبت المقبل إلى أوبرا الإسكندرية ، حيث يقام حفل في فاصلين ، الأول يحييه كل من عازف القانون العراقي فرات قدوري والمطربان مي حسن ووليد حيدر .. أما الثاني فيتغنى خلاله مراون خوري بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفي حلمي بعدد من أعماله الخاصة التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة إلى جانب مجموعة من

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أغانى الطرب التي اشتهر بتقديمها.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور، يقدم الفنان المغربي فؤاد زبادي بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، فاصلا غنائيا يسبقه فاصل لكل من غادة ادم وعازف الكمان اللبنانى جهاد عقل .

كما تبدأ في العاشرة صباح بعد غد السبت على المسرح الصغير بدار الأوبرا ، أولى جلسات المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان وتفتتح بكلمة لكل من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية بعدها يتم مناقشة محور التراث الموسيقي العربي والمجتمع ويشارك فيها الدكتورة سلوي الشوان "مصر- البرتغال" مقررا، منى زريق الصايغ "لبنان"، روزي بيهم "لبنان- فرنسا".

وتستأنف الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا لمناقشة محور الموسيقى والطفل العربى بين الماضى والحاضر ويشارك فيها كل من الدكتور كفاح فاخوري "لبنان" مقررا، الدكتور عصام الجودر "البحرين"، الدكتورة مسعودة القرش "ليبيا"، الدكتور ناصر هاشم بدن "العراق"، هبة الترجمان "سوريا" والدكتور نجيب شيشون "الجزائر".