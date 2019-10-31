الأحد.. آخر ليلة لعرض لمسرحية يوم أن قتلوا الغناء

يستضيف مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح آخر ليلة للعرض المسرحي المتميز"يوم أن قتلوا الغناء" الأحد المقبل، وذلك بعد أن تم مده أسبوعا آخر بناء على رغبه جمهور المسرح.

"يوم أن قتلوا الغناء" من التجارب المسرحية المتفردة والمتميزة، حيث استمر البيت الفنى للمسرح فى تقديمها على مدى ثلاث سنوات،

حققت خلالها نجاحات كبيرة، ويُعد العرض صائد الجوائز لعام 2017، إذ حصل على جائزة أفضل عرض مسرحى بالدورة العاشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج.

العرض تدور فكرته عن صراع ما بين

أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، وهو من تأليف محمود جمال، وإخراج تامر كرم، وبطولة ياسر صادق، وشادى سرور، وطه خليفة، ومحمد ناصر، ألحان المهدى، وهايدى رفعت، وحمادة شوشة، أداء صوتى النجم نبيل الحلفاوى، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك.