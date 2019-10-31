بعد غد.. المصطبة تنظم حفلا لفرقة أسياد الزار بمسرح الضمة

ينظم مركز (المصطبة) للموسيقى الشعبية الفلكلورية، بعد غد السبت، حفلا موسيقيا شعبيا لفرقة (أسياد الزار) المصرية، على مسرح (الضمة) التابع للمركز. وتمتع الفرقة جمهورها بتقديمها فنون الزار المتميزة وتتنوع بين الزار السوداني والزار المصري وزار أبو الغيط، ويؤديه أعضاء الفرقة على إيقاعاتها الخاصة باستخدام الطنبورة والمزهر أو الدف.

يذكر أن فرقة (أسياد الزار) تعد إحدى أهم فرق مركز (المصطبة) للموسيقى الشعبية بجانب فرق (الطنبورة) و(الكفافة) و(نوبانور)، وتضم نخبة من آواخر عازفي الزار السوداني والزار المصري وبعضهم أعضاء في فرقة (الرانجو) العالمية. المتميزة وتتنوع بين الزار السوداني والزار المصري وزار أبو الغيط، ويؤديه أعضاء الفرقة على إيقاعاتها الخاصة باستخدام الطنبورة والمزهر أو الدف.يذكر أن فرقة (أسياد الزار) تعد إحدى أهم فرق مركز (المصطبة) للموسيقى الشعبية بجانب فرق (الطنبورة) و(الكفافة) و(نوبانور)، وتضم نخبة من آواخر عازفي الزار السوداني والزار المصري وبعضهم أعضاء في فرقة (الرانجو) العالمية.

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