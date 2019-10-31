فلوكس برفقه حلا شيحة "سندريلا الفن" على الانستجرام

نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة برفقه الفنانة حلا شيحة وابنته، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. وعلق "فلوكس" علي الصورة قائلا:" مبسوط Advertisements اني شفتك النهارده يا سندريلا الفن و مبسوط اني شفت خديجه القمر و الوديع احمد كانوا واحشني قوييييي. اني شفتك النهارده يا سندريلا الفن و مبسوط اني شفت خديجه القمر و الوديع احمد كانوا واحشني قوييييي. ويشار الي ان آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر" للنجم أحمد عز والمخرج شريف عرفة.

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