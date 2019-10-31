أحمد الروبي يكشف كواليس أغنية سقفة وعلاقته بتامر حسني



حل الفنان أحمد الروبي مطرب أغنية "سقفة" لمهرجان الجونة السنيمائي 2019، ضيفا على برنامج "أهلا بيت" الذي يقدمه فريق "Young Pharaohs" على إذاعة "إنرجي".

وقال الروبي: بدايتي في مجال الغناء جاءت بعد مشاركتي في مسابقة غنائية للمدراس على مستوى الجمهورية، فزت بالمسابقة وغنيت في ستاد القاهرة في حفل كبير، عرفت أنني أمتلك موهبة الغناء بعدما كنت أقوم بالتمثيل والتقليد في المدرسة، لأنني كنت أقوم بتقليد المغنيين في عدة مناسبات وخاصة الشاب خالد في أغنية "عبد القادر".

وأضاف: أول أغنية تصدر لي بشكل احترافي كانت من 9 أعوام وتحديدا في عام 2010، وأشجع جدا أن يكون هناك تنوعا في فن

الغناء في مصر وغزارة في الإنتاج، سواء راب أو مهرجانات أو غيرها من أنواع الغناء، لأن الغناء ليس صوتا جيدا فقط وإنما حالة عامة، وتامر حسني هو من اكتشفني في عمر الـ 17، كان سيحيي حفلا في مدرستي وذهبت إليه لأعرض عليه أعمالي وصوتي، أعجب جدا بما أقدم وصعدت معه على المسرح، وحتى الآن وكيل أعماله يحرص على التواصل معي.واستكمل الروبي حديثه قائلا: دائما ما كنت أعمل في وظائف مختلفة من أجل أن أحصل على أموال لأنتج بيها أغاني، عندما أترك وظيفة كنت أعمل في وظيفة أخرى براتب أعلى لأنتج أغنية بكواليتي أعلى، وكنت على وشك العمل على مشروع ألبوم غنائي لي في 2011 لكن قيام الثورة ألغت الفكرة وعطلت مسيرتي لأن الغناء في وقتها كان للحياة والحريات وليس للحب، وأتمنى أن لا أعرف في الفترة القادمة بأغنية "سقفة" فقط، وأريد أن يعرف الناس أحمد الروبي نفسه.وختم الروبي حديثه قائلاً: أحرص في الأغاني التي أكتبها بنفسي أن تحتوي على قصة معينة، أما أغنية "سقفة" لا تحتوى على قصة ولكنها مُبهجة، أغنية "دي زمانها" أنتجتها بعد تعب وفترة يأس، الموزع ومهندس الصوت اعترفوا لي إنهم لم يبذلوا فيها مجهود لعدم شهرتي، وعندما استلمت "CD" أغنية دي زمانها ذهبت على بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي ودخلت بعد "خناقة" مع الأمن، ووزعتها على المحطات حتى يسمعهاالناس.