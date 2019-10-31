داليا مصطفى لـ "الوفد ": الشركة المنتجة لمسلسل حواديت الشانزليزيه أنصفتني

بدأت قناة "أون إي" طرح البرموهات الترويجية لمسلسل حواديت الشانزليزيه؛ تمهيدًا لعرضه 10 نوفمبر المقبل، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من نجوم التمثيل منهم الفنانة داليا مصطفى والنجم الأردني آياد نصار، ومي سليم وعايدة رياض وفريدة سيف النصر.

تحدثت بطلة العمل داليا مصطفي حول مسلسل حواديت الشانزليزيه، قائلة: "سعيدة بعرض المسلسل بعيدًا عن ماراثون شهر رمضان الدرامي، وزحمة المسلسلات، مما يضمن مشاهدة جيدة له".

وعن الشخصية التي تجسدها في العمل، قالت داليا في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد": "لن أحرق الأحداث ولكن هى أصعب شخصية قدمتها عبر مشواري الفني، وأرهقتني جدًا، ولا أبالغ إذا قلت إنني أشعر بالقلق وأنتظر حكم الجمهور والنقاد بشغف شديد".

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وبسؤالها عن أزمة أفيش المسلسل قالت: "كفنانة لا أهتم بالأفيش، أهتم بدوري وأبذل كل جهدي

لكسب ود ورضا الجمهور، لكنني فوجئت بنشرأكثر من أفيش للعمل، وتعرضت للوم ولا أعرف ما السبب فليس لى أى دخل، لكنني سعيدة بحب الجمهور لي وغيرته على اسمي ومشواري".

وجهت داليا الشكر للمنتج الفني فتحي إسماعيل، مشيرة إلى أنه اهتم بالأفيش الرسمي وأنصفنها، كما أنها سعيدة بالتعاون مع شركة سنرجي لأنها أثرت الحياة الفنية في مصر بأعمال تجمع بين المتعة والقيمة.

تدور أحداث مسلسل حواديت الشانزليزيه في فترة الخمسينات واستغرق تصويره 3 شهور داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.