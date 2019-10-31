عرض خاص لفيلم قبل ما يفوت الفوت بأيام قرطاج السينمائية

في قسم "اختيار رسمي خارج المسابقة"، برمجت أيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد) عروضا لعدد من الأفلام العربية والإفريقية.

وخص المهرجان الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج التونسي مجدي لخضر "قبل ما يفوت الفوت" بعرض خاص، باعتبار أن هذا الفيلم في عرضه العالمي الأول.

يروي "قبل ما يفوت الفوت" قصة "علي خياط"، الذي يقضي كل وقته في البحث عن كنز مدفون تحت منزله، وفي يوم من

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الأيام وبعد انهيار سقف بيته يجد نفسه عالقا مع زوجته وأبنائه فيصبح مجبرا على تعلم العناية والاهتمام بهم والبحث عن وسيلة لإنقاذهم قبل فوات الأوان.

ويعرض في هذه القائمة أيضاً الفيلم المصري "في أستوديو مصر" للمخرجة منى أسعد، وهو أول فيلم وثائقي لها، إنتاج 2019،ويروي قصة عشق شباب مصر للسينما الذي دفعهم

لتحسين أستوديو مصر وبعد خمسة عشر عاما يروون قصتهم عبر هذا الفيلم.

كما يعرض أيضاً الفيلم المغربي "تائهون" للمخرج سعيد خلاف، إنتاج 2019 ويروي قصة "مراد" الذي ينتمي إلى طبقة راقية تهيمن، في اعتقاد بعض الناس، على الطبقة الشعبية ويتعرض "مراد" لحادث سيارة يفقده فحولته فيجد نفسه في مواجهة وضعية قلبت حياته.

ويروي الفيلم المصري "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، إنتاج 2019 ثلاث قصص لثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات خاصة بسبب القيود التي فرضت عليهم، وتتشابك القصص من خلال الأغاني الكاشفة للصراعات الداخلية للشخصيات.