سكاي نيوز تطلق 6 برامج جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت سكاي نيوز عربية عن إطلاق برامج جديدة للشباب عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن إطار التزام المؤسسة بتلبية أذواق جمهورها المتنامي من فئة الشباب ومواكبة التقنيات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال ستة برامج جديدة، تستخدم سكاي نيوز عربية أحدث التقنيات لتمكين مشاهديها من متابعة مواضيع مشوقة من جميع أنحاء العالم. وتمتاز هذه البرامج باستضافة مؤثرين على منصات التواصل مع إتاحة الفرصة لتفاعل الجمهور معهم.

وكجزء من المحتوى المبتكر لبرامجها الجديدة، تعاونت سكاي نيوز عربية مع فيسبوك لاستخدام أداة الفيديو التفاعلية "فيدبريسو" - التي استحوذ عليها عملاق التواصل الاجتماعي مؤخراً - لبث برنامجها الأسبوعي "شات شو" بشكل مباشر عبر فيسبوك. ويتناول "شات شو" مواضيع تهم الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتيح "فيدبريسو" الفرصة أمام سكاي نيوز عربية لتغطية الأخبار العاجلة بطريقة أكثر تفاعلية من خلال نشر تعليقات واستطلاعات على الشاشة. وستكون سكاي نيوز عربية أول قناة إخبارية عربية تستخدم "فيدبريسو".

وبهذه المناسبة، قال عبده جادالله، نائب مدير الأخبار في سكاي نيوز عربية: "نفخر بكوننا قناةً رقمية رائدة تتواصل بشكل مباشر مع شباب المنطقة. وقد تمت صياغة جميع البرامج والشراكات الجديدة بشكل إبداعي لتستقطب جمهور الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تعِد جمهور المتابعين بمحتوى أكثر جاذبية وتفاعلاً وحفزاً للأفكار عبر منصات سكاي نيوز عربية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف جادالله: "يشكل إطلاق برامـجنا الجديدة دوماً لحظات مهمة بالنسـبة لنا، حيث أن تطوير محتوى مؤثر جديد لجميع فئات المتابعين هو ما يميز سكاي نيوز عربية، ونحن ملتزمون بمواصلة تحسين برامجنا عبر جميع المنصات".

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وقال فارس عقّاد، رئيس الشراكات الإعلامية لدى فيسبوك في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "يسرنا أن نتعاون مع ’سكاي نيوز عربية‘ وتزويدها بأدوات مثل Facebook Live، التي ستمكنها من تبسيط تجربة البث الخاصة بها وزيادة عدد متابعيها، وإعطاء المشاهدين مزيداً من المرونة لتجربة مشاهدة

مقاطع الفيديو المباشرة التي تبثها القناة، وبالتالي تزويدهم بتجربة غنية وجذابة".

وانسجاماً مع تنامي شعبية الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً وإقليمياً، تطلق سكاي نيوز عربية برنامج "مع influencer" وتستضيف في كل حلقة أحد المؤثرين على منصة "يوتيوب" لعرض أفكارهم، والإجابة على الأسئلة الصعبة والطريفة، والمشاركة في مسابقات ممتعة لاختبار معرفتهم خارج نطاق نشاطهم الاعتيادي. وسيتم بث برنامج "مع influencer" على قناة سكاي نيوز عربية على منصة "يوتيوب".

ومن البرامج الجديدة التي سيتم عرضها عبر قنوات سكاي نيوز عربية على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج "بالتفصيل" و"صورة أوضح" اللذان يتبعان نمط البرامج الوثائقية القصيرة. ويناقش "بالتفصيل" مواضيع تهم الشباب، بينما يستكشف "صورة أوضح" موضوعات مثيرة للاهتمام من أنحاء العالم. كما تقدم سكاي نيوز عربية برنامج "حكايتهم" الذي يسلط الضوء على حياة وحكايات الناس ويرصد قصصاً ملهمة من حياتهم.

وتضم قائمة برامج المنصات الرقمية أيضاً برنامج "ملامح" الذي يركز على ملامح بلدان مختلفة، والتعرف أكثر على عادات وتقاليد شعوبها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تصميم البرامج الجديدة خصيصاً لعرضها على القنوات الرقمية، وهي متاحة عبر قنوات سكاي نيوز عربية على "فيسبوك" و"يوتيوب" و"إنستجرام". وتستخدم سكاي نيوز عربية تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتقديم تجارب غنية للمشاهدين وحفز تفاعل الزوار عبر جميع منصاتها الرقمية.