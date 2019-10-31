تراند اليوم : يسرا والمينى كار.. هل تستحق التجربه دخول الوسط الفنى بالدعايا للسيارة الكهربائية

كتب/ أمجد زاهر

حرص نجوم الفن على المشاركة بتجربة قيادة السيارة الكهربائية التى اطلق عليها “عربات ميني كار” وذلك على هامش احتفالية التعاون، مع أحد الشركات الصينية، لتصنيع عدد من السيارات الكهربائية، بعد استماعهم إلى شرح ومواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما وبالأتوبيسات التي تم توريدها من الصين .

ومن ضمن النجوم الذين شاركوا بتلك التجربه ،الفنانة يسرا حيث نشرت إحدى الصفحات الخاصة بها، على موقع الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”، صورًا جديدة لها أثناء تجربتها أول سيارة تعمل بالكهرباء، والتي دشنتها وزارة الإنتاج الحربي، في احتفالية المجمع الصناعي للمركبات الكهربائية، بين وزارة الانتاج الحربي وشركة فوتون الصينية.

وايضا نشر محمد البكر المتحدث الإعلامي للإنتاج الحربي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، فيديو مع الفنانة نشوى مصطفى وهي تقوم بتجربة السيارة الكهربائية والتي يطلق عليها E-MOTION لأول مرة.

اما عن المعلومات التى تخص السيارة الكهربائية الجديدة”مينى كار”.

– فهى تعتبر السيارة الكهربائية جيدة وعملية جدًا، اضافة الى انها ستكون مفيدة للمصريين فى الحياة اليومية.

– تعد السيارة الجديدة في حجم سيارة “smart”، حيث تمتاز بحجم مثالى والشحن الكهربائي.

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– تسيرالسيارة الكهربائية الجديدة بسرعة 140 كيلومتراً، وهناك تخطيط لسيارة بسرعة 400 كيلو.

– السيارة الكهربائية الجديدة سيارة المستقبل حيث سجلت تجارب ناجحة في أوروبا، خاصة أنها صديقة للبيئة.

– قامت وزارة الانتاج الحربى بإعداد إستراتيجية تصنيع، ونشر استخدام المركبات الكهربائية بناءعلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

– لم يتم الاستقرارعلى سعر السيارات الكهربائية عقب تصنيعها حتى الآن، وأن الأتوبيسات الجديدة قادمة بأجهزة الشحن.

– سيتم توفير خدمة ضمان مابعد البيع والصيانة، اضافة الى أن المنتج سيكون بأسعار جيدة وسيكون شحن البطارية وتكلفة عملها ليست كبيرة .

– سيارات الميني كار تكفي الأسرة المصرية، وسعرها سيكون في متناول الأسرة المصرية.

– سيارات المينى كار صغيرة ولكنها ستكفي الأسرة، وستسير لمسافة جيدة دون الحاجة لإعادة الشحن.