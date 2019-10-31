كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - يشهد شهر أكتوبر الجاري حملات التوعية بمتلازمة داون والتي تتم بشكل عالمي .. والتي شارك في دعمها عددا من نجوم الفن عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .
ويتم ذلك من خلال نشر معلومات عن أطفال متلازمة داون مع صور تجمعهم بالأطفال .
فجاء الفنان ” محمد الشرنوبي ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” بنشر صورة له مع الطفل ” نوح ” من أصحاب متلازمة داون والذي لم يحصل على حقه في الالتحاق بحضانة مع باقي الاطفال كما إنه تم رفضه من قِبل إحدى الحضانات والذي لم تقبل اطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو متلازمة داون .
وكتب في تعليقه عليها : ” لما تتكلم مع طالب عنده متلازمة استخدم لغة واضحة وجمل قصيرة .. سيب له فرصة يستوعب اللي أنت قولته ويجاوب .. واستخدم الدعم الإيجابي عشان تزود ثقتهم في نفسهم من المدرسة والبيت ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر في شهر التوعية .. نجوم الفن يدعمون أطفال متلازمة داون : ” كروموسوم زيادة .. حب زيادة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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