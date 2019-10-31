سعد الحريري يتوعد بمحاسبة أشخاص مقربون منه : ” استفادوا مني وسرقوا مني .. وكل واحد حسابه جاي “

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرئيس الحكومة اللبنانية السابق ” سعد الحريري ” خلال لقائه بعددا من السياسيين والمناصرين له .

وتحدث سعد الحريري في مقطع الفيديو متهما عدد من الشخصيات التي كانت مقربة منه خلال فترة رئاسته للحكومة ب ” سرقته والاستفادة منه ” .. وأكد على أن كلا منهم سوف يحاسب وهم على اللائحة .

فقال : ” الناس التي كانت تزايد عليّ قبل الاستقالة هم أناس كانوا معي ومعروف من هم واستفادوا مني وسرقوا مني .. وكل واحد من هؤلاء حسابه جاي بإذن الله وهذه مرحلة حساسة كتير سياسيا ” .

Advertisements

يذكر أن سعد الحريري قد تقدم باستقالته عن رئاسة الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية بعد نحو إسبوعين من الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها لبنان مطالبة باستقالة الحكومة .

وقال سعد الحريري في كلمته عقب الاستقالة : ” منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرار لحل سياسي يوقف التدهور .. وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية ” .