دولة عربية تعلن عن تعيينها للمرة الأولى سفيرا لها في فلسطين

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - كشفت وسائل إعلام كويتية اليوم الخميس عن إصدار دولة الكويت قرارا بتعيين سفيرا لها غير مقيم لدى فلسطين وذلك للمرة الاولى .

وتمثل القرار في تعيين السفير ” عزيز رحيم الديحاني ” سفيرا غير مقيم للكويت لدى فلسطين .

وقال السفير ” رامي طهبوب ” سفير فلسطين لدى الكويت تعقيبا على هذا القرار : ” إن القرار صدر بعد أن رحبت فلسطين بترشيح عزيز الديحاني سفير الكويت لدى الأردن كسفير غير مقيم لبلاده لدى فلسطين ” .

وبهذا التعيين يكون السفير عزيز الديحاني هو أول سفير للكويت لدى دولة فلسطين .

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