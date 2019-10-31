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كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - كشفت وسائل إعلام كويتية اليوم الخميس عن إصدار دولة الكويت قرارا بتعيين سفيرا لها غير مقيم لدى فلسطين وذلك للمرة الاولى .
وتمثل القرار في تعيين السفير ” عزيز رحيم الديحاني ” سفيرا غير مقيم للكويت لدى فلسطين .
وقال السفير ” رامي طهبوب ” سفير فلسطين لدى الكويت تعقيبا على هذا القرار : ” إن القرار صدر بعد أن رحبت فلسطين بترشيح عزيز الديحاني سفير الكويت لدى الأردن كسفير غير مقيم لبلاده لدى فلسطين ” .
وبهذا التعيين يكون السفير عزيز الديحاني هو أول سفير للكويت لدى دولة فلسطين .
كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تعلن عن تعيينها للمرة الأولى سفيرا لها في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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