شاهد .. سهير رمزي تحتفل مع زوجها بعيد زواجهما بصورة رومانسية

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 05:51 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” سهير رمزي ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة رومانسية تحتفل بها بعيد زواجها . حيث ظهرت سهير رمزي في الصورة برفقة زوجها رجل الأعمال ” علاء الشربيني ” وهو يقوم بتقبيلها على وجهها وبدت عليهما علامات السعادة والاحتفال . وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” كل سنة وإحنا طيبين ” . Advertisements وتفاعل متابعي ومحبي الفنانة سهير رمزي على الصورة والذين أبدوا إعجابهم بها وقدموا لها التهاني بمناسبة عيد زواجهم . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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