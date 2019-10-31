شيرين رضا تعلق على حادث قطار الغربية عبر "تويتر"

علقت الفنانة شيرين رضا، على حادث وفاة شاب وإصابة أخر بعد أن أجبرهم كمسري قطار الغربية "934" علي النزول من القطار أثناء سيره.

قالت شيرين رضا، عبر حسابها الشخصي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": العنف اللي بنشوفه كل يوم ده مش وليد اللحظة!! ده عنف ممنهج ابتدي مع القطط والكلاب، والتطور الطبيعي انه يوصل للبني آدمين!!.

وتابعت شيرين رضا: "قولت قبل كدة إن الرحمة لا تتجزأ، وان العنف يولد عنف و ده مش في صالحنا، بس الناس اتريقت عليا!!! يا تري هنغير من سلوكنا، ولا نكمل قتل في بعض ونخلص؟".

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