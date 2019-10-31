شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كايلى جينر تتحول لـ حورية بحر احتفالا بالهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل العديد من الصور لإحتفال كايلي جينر بعيد الهالوين وذلك بارتداءها ملابس حورية البحر وهي الشخصية الشهيرة التي ظهرت في فيلم The Little Mermaid الأنيميشن.

من جانب آخر نالت كايلى جينر نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية الكثير من الانتقادات على تويتر بسبب الزى الذى اختارته لابنتها فى الهالوين والذى يحاكى إطلالتها فى حفل الميت جالا مايو الماضى بفستان بلون اللافندر من فيرساتشى.

ونشرت جينر صورة طفلتها ستورمى مرتدية فستانًا مطابقًا لفستانها بلون اللافندر واستايل حورية البحر مغطى بالريش وباروكة باللون نفسه مع حقيبة فضية لامعة.

وأثارت إطلالة الصغيرة الكثير من الانتقادات على تويتر إذ قال متابعى جينر إن الطفلة من حقها أن تعيش سنها كغيرها من الأطفال وتجرب ارتداء أزياء الأبطال الخارقين أوالأميرات أو حتى ترتدى زى نحلة، وليس من حق أمها أن تجعلها نسخة منها فى الهالوين.

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كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (1)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (2)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (3)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (4)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (5)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (6)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (7)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (8)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (9)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (10)



كايلي جينر تتحول لحورية بحر احتفالا بالهالوين (11)