شكرا لقرائتكم خبر عن شيلاء سبت ممثلة خليجية أبكت الجمهور.. تعرف على سر بكائها على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكت الممثلة الشابة البحرينية شيلاء سبت ببرنامج صدي الملاعب وذلك بسبب اشادة شقيقتها بها وبدورها في تكفل مصاريف دراستها، وهو ما جعل شيلاء سبت تبكي لأنها لم تعتد أن يمدحها أحد على حد قولها.



شيلاء سبت



شيلاء سبت

شيلاء سبت ولدت في مدينة المحرق، وتخرجت من جامعة نيويورك للتكنلوجيا في تخصص إدارة الموارد البشري، وهي من أسرة فنية حيث والدتها الممثلة فاطمة إسماعيل وشقيقاتها ممثلات شيماء وشذى وأبرار.

Advertisements



شيلاء سبت

شيلاء سبت بدأت التمثيل وهي طفلة بمساعدة شقيقتها الكبرى شيماء وذلك بالمشاركة بدور صغير في المسلسل السعودي عائلة أبو رويشد بعام 1998 إلا أنها لم تستمر بالتمثيل، شاركت في مسابقة «بحرين توب مودل» وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010 قررت العودة للتمثيل بعام 2011 وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، كما شاركت بعام 2013 بمسابقة ملكة جمال العالم الذي اقيمت في الهند في مارس من نفس العام ولكن لم تفز باللقب .