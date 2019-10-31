فن ومشاهير

شاهد أشهر إطلالات ميس حمدان فى عيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعرف عن الفنانة ميس حمدان أنها دائما ما تظهر فى الأحداث الفنية سواء مهرجانات أو حفلات وغيرها، ويشهد معجبوها دائماً بأنها تطل بفساتين مختلقة ومتميزة، وظهر ذلك فى المهرجانات السينمائية الأخيرة التى حضرتها فى مصر وبعض الدول العربية.


 

ميس تتميز فى لبسها بفساتين تمتلك ستايل خاص وعادة ماتثير الجدل فى الفساتين التى ترتديها وكانت آخر إطلالتها فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة ، كما أنها تختار اكسسواراتها بعناية شديدة، وبمناسبة عيد ميلادها الـ 37  نرصد أهم وأبرز الإطلالات التى ظهرت بها ميس فى الفترة الاخيرة والتى اعتمدت فيها على جمالها.

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