شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 10 فساتين بالأحمر لـ الممثلة العالمية ليندسى لوهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختار الكثير من الفنانات العالميات اللون الأحمرلإبراز جمالهن، واختارت الممثلة والمغنية الأمريكية ليندسى لوهان الأحمر عدة مرات، في أشكال مختلفة للفساتين منذ بدأت في الظهور على الشاشات العالمية.

وهذه أبرز 10 فساتين بالأحمر لـ ليندسى لوهان، التي بدأت مشوارها الفني منذ سن صغيرة، وذلك منذ عام 1992، من خلال مسلسل Late Night with David Letterman.

وكانت قد عادت نجمة هوليوود العالمية ليندسى لوهان بقوة للأضواء ولكن فى ثوب جديد من خلال برنامج تتولى تقديمه، هذا العمل سيتم تصويره على أحد الشواطئ الشهيرة فى اليونان كما ورد بموقع Access.

اختارت النجمة ليندسى لوهان برنامجها الجديد Lindsay Lohan’s Beach Club بإحدى الملاهى الليلية التى تمتلكها على الشاطئ وقالت ليندسى لوهان إنها تريد أن تبنى مملكتها فى هذا المكان على الشاطئ، لإعجابها الشديد به.

برنامج الواقع Lindsay Lohan’s Beach Clubيذاع بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير فى تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن تعرضت النجمة الأمريكية ليندسى لوهان، للصفع على وجهها من سيدة سورية، فى أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو، وحدث إن النجمة الأمريكية حاولت أن تتحدث مع إحدى الأسر السورية اللاجئة فى موسكو، ظهرت لوهان في البداية وهى تحاول مساعدة أسرة تفترش الأرض ليلاً، لكن الموقف تطور إلى ما لا يحمد عقباه.

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