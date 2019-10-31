شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب وأحمد عبد العزيز فى افتتاح العرض المسرحى "اهتزاز" بالهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مسرح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأربعاء، افتتاح العرض المسرحى "اهتزاز" بحضور كبار نجوم الفن منهم "سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب، الفنانة سميرة عبد العزيز، المخرج المسرحى ناصر عبد المنعم، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنان عبده الوزير"، كما شهدت العرض الناقدة الدكتورة هدى وصفى، والفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، وكوكبة من الكُتاب والنقاد والصحفيين .

"اهتزاز" من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون، وهو العرض الثاني بعد مسرحية بارانويا للكاتبة رشا فلتس، ويعد دراما نفسية لحياة امرأتان ورجل، والاهتزازات التي تحدث لهم في الحياة نتيجة لما يتعرضون فيها من أزمات، ورغم ذلك فهم يستمروا فى محاولاتهم حتى النهاية للخروج من أزمة الواقع .

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العرض من تأليف رشا فلتس، إخراج حسن الوزير، البطولة للفنانين" شادي سرور، إيمان إمام، دنيا النشار"، ديكور فادي فوكية، أزياء مروة عودة، إضاءة ابراهيم الفو، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تعبير حركي مناضل عنتر، مخرج منفذ رامى التونسى، مخرج مساعد أحمد طاهر ومحمد فاروق، إدارة مسرحية آية فؤاد .