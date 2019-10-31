شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رضوى الشربينى فى ندوة بالجامعة الأمريكية..والطالبات تستقبلها بالصريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الاعلامية رضوى الشربينى، في ندوة بالتزامن مع احتفالية خاصة تقيمها الجامعة، حيث وقع الاختيار على "الشربينى" لتكون ضيفة الندوة بناء على استفتاء أقيم عن الشخصية التي يريد الطلبة حضورها فكان الاختيار للإعلامية رضوى الشربيني.

وتحدثت رضوى الشربيى خلال الندوة التي حضرها 250 طالبا وطالبة من طلاب الجامعة، والذين استقبلوها بحفاوة وترحاب شديد، عن المرأة ودورها فى المجتمع، وكيف تكوّن الفتاة شخصية مستقلة منذ الصغر مع الالتزام بعادات وتقاليد المجتمع اضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي تخص الزواج والارتباط.

وزارت الإعلامية رضوى الشربيني مؤخراً، مستشفى الثدي التابع للمعهد القومي للأورام، تزامنا مع شهر أكتوبر الوردى شهر التوعية بسرطان الثدى، لدعم مكافحات سرطان الثدى والتوعية بأهمية الكشف المبكر، اضافة إلى مشاركتها الشهر الماضى فى مؤتمر "الجانب الآخر" للمرأة العربية، وذلك برعاية الشيخة عواطف الصباح والذي أقيم فى الكويت، حيث مثلت مصر فى المؤتمر وتحدثت عن المرأة المصرية والعربية.

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وتقدم رضوى الشربينى برنامجها الشهير "هى وبس" على قناة cbc سفرة لمدة 3 مواسم متتالية، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا، لا سيما بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.



الاعلامية رضوى الشربينى