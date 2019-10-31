شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تقدم الحدوتة الأخيرة من" نصيبى وقسمتك 3 ".. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنانون إيهاب فهمى ونرمين الفقى ورانيا محمود ياسين الحدوتة الأخيرة من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بعنوان " ما يطلبه المستمعون"، ومن المقرر عرضها على شاشة ON E خلال الأيام المقبلة، وهى من إنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى .

ويستمر تصوير الحلقات لمدة 5 أيام داخل أحد القصور فى القاهرة، خاصة أن أحداث الحلقات تتضمن الإثارة والتشويق، فضلا عن مشاهد الرعب، حسبما أكد مؤلف العمل عمرو محمود ياسين عبر صفحته الشخصية على "انستجرام".

الحدوتة الأخيرة من نصيبى وقسمتك 3" يشارك فى بطولتها كل من نرمين الفقي، أحمد رفعت، إيهاب فهمي، كريم الحسيني، محمد عادل، ومجموعة من الشباب.